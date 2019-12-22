بالصور...الحشد الشعبي يؤمن عودة المزارعين غربي الانبار

2019/12/22 | 16:13 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن قائد عمليات الانبار للحشد الشعبي قاسم مصلح، اليوم الأحد، تأمين عودة المزارعين غربي الانبار، مؤكدا تسخير آليات الحشد لهم....

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