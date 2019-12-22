2019/12/22 | 16:14 - المصدر: الرياضة الان

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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية عباس عليوي والنائب حسين عرب يستقبلان وفد منتخب المواي تاي في مطار بغداد الدولي بعد تحقيق الانجاز في بطولة آسيا) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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