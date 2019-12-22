وزيرةً الهجرة تطلق المبادرة الرئاسية ( مراكب النجاة )

2019/12/22 | 16:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي في إطار تكليف السيد الرئيس لوزارة الهجرة بإطلاق مبادرة “مراكب النجاة”..السفيرة نبيلة مكرم تطلق أول حملة للمبادرة بالتعاون مع محافظة الفيوم والمجلس القومي للمرأة وزيرة الهجرة: “مراكب النجاة” تستهدف التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية من المنبع ببرامج لأطفال المدارس بالمحافظات في إطار تكليف السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لوزارة […]

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