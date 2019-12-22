البصرة.. استهداف منزل قائد العمليات بعبوة صوتية

2019/12/22 | 16:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ أعلن مصدر أمني من محافظة البصرة، اليوم الأحد، انفجار عبوة صوتية على منزل قائد عمليات البصرة الفريق قاسم جاسم نزال المالكي.وقال المصدر في حديث صحفي، إن “عبوة صوتية انفجرت، مستهدفة منزل قائد عمليات البصرة الفريق قاسم جاسم نزال المالكي، في منطقة التحسينية”.وأضاف المصدر، أن “الانفجار أسفر عن اضرار مادية فقط ولا توجد […]

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