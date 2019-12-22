دلور ميقري - سارة في توراة السفح: الفصل السابع/ 2

2019/12/22 | 16:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #دلور_ميقري أسابيع قليلة، فصلت بين موت الوالدين بجائحة الريح الأصفر؛ موتٌ، عُدَّ ضربةً قوية لحسين كان من الممكن لها قصم ظهره لولا وجود امرأته إلى جانبه.كان وحيد أبويه، علاوةً على أنه بالكاد رسّخَ أقدامه في وظيفته الجديدة.من ناحية أخرى، حز في قلبه ما كان يأمل كلاهما قبيل رحيلهما المفجع، وهوَ العودة إلى ماردين ولو في زيارةٍ للأهل هناك.لكن القدَرَ سيحرم ابنهما أيضاً من هكذا حلم، وكذلك حفيدهما الوحيد، الذي لم ......

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