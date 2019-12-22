سهيل قبلان - لرد على تهديدات نتن ياهو تعميق النضال اليهودي العربي

2019/12/22 | 16:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سهيل_قبلان في مواجهة تصريحات رئيس الحكومة نتن ياهو, تبرز مدى اهمية وضرورة النضال اليهودي العربي المشترك وتكثيفه وتعميق الاخوة اليهودية العربية والاحترام المتبادل والتنسيق المشترك بديلا للنهج العنصري القائم في ظل النظام العنصري الشوفيني البرهان على ان العدو الحقيقي للشعب اليهودي نفسه هو نتن ياهو ونهجه وسياسته الكارثية وبرامجه واحتلاله واستيطانه, اي ان الخطر ليس من الخارج بل يقبع ويكمن في بيته, ومن هنا فلا خيا......

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