الداخلية تبدآ خطة تآمين احتفالات أعياد الميلاد

2019/12/22 | 16:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي ( إنتشار أمنى مُكثف بكافة مديريات الأمن تفعيلاً للخطة الأمنية الخاصة بتأمين إحتفالات عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية وتكثيف الخدمات بكافة المنشآت الحيوية والهامة لتوفير الأجواء المناسبة أثناء الإحتفالات )  تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بإتخاذ الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة إستعداداً لإستقبال إحتفالات عيد الميلاد المجيد ورأس السنة […]

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