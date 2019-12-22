في العراق.. أيادي داعش طليقةٌ من جديد

2019/12/22 | 16:47 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترجمة خاصة- الحل العراق أجرت صحيفة (لاكروا) الفرنسية لقاءاً صحفياً مع “عادل باكاوان” مدير مركز علم الاجتماع في العراق والباحث في معهد البحوث والدراسات في الشرق الأوسط في باريس، الذي […]

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