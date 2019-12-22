الرئيس في مفترق طرق ولكن.. سرمد الطائي

2019/12/22 | 16:51 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب الصحافي سرمد الطائي: الرئيس في مفترق طرق ولكن..معه في نفس الحرج والاختبار..الصدر والشيوعي وعلاوي..الخ..والميكروفون بيد الجمهور الان سيادة المخرج برهم صالح في هذه الساعات يختار بين… ان ينتمي الى المستقبل.او ان يعود كجزء من الخوف العام داخل نادي العملية السياسية الفاسد.برهم صالح ضحى بجرأة خلال شهور الاحتجاج ووقف ضد […]

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