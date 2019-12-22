2019/12/22 | 16:56 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إنهيار منارة أم القرون الأثرية – وليد الصكر أليس من حق اهل الآثار أن يحزنوا، بانهيار وسقوط منارة ام القرون إلى الأرض، بعد ان صمدت قرونها قروناً وسط الصحراء بمواجهة الطبيعة من رياح وامطار وسيول، وعوامل التعرية الاخرى، فقد بان واصبح واضحاً عند قاعدتها تأثير تلك العوامل ومنذ سنين، ودق ناقوس ألخطر والانذار لكل […]

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