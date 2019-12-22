2019/12/22 | 16:56 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الوقائع العراقية نظرة صحفية على الجريدة الرسمية – مليح صالح شكر تمهيد: هذا البحث مستقطع من دراسة مستفيضة لي عن التشريعات الصحفية العراقية تنتظر دورها في المطبعة ، وأنشره مستقلاً عن الكتاب لاهميته التاريخية ، وأرجو ان لا يلتقط بعض الكتبة معلوماتي الحصرية ، وينسبونها لأنفسهم )! { { { { في بحث في صفحات […]

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