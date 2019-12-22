2019/12/22 | 16:56 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القرار بيد الشعب: لا للمتحاصصين – شاكر كريم عبد القرار بيد الشعب هو وحده من يملك الإرادة لوضع حد لحالة التدهور وسوء الخدمات والفساد المستشري في جميع مفاصل الدولة.والقرار اليوم بيد الشباب الثائر فيمن سيختاره؟ العراقيون شعب عظيم والامر متروك لهم ليقرروا بانفسهم فيما يتعلق بمستقبلهم عندما يتظاهر الشباب ومعه جميع شرائح المجتمع ليحددوا […]

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