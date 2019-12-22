شرطة ديالى تكشف تفاصيل اطلاق النار لتفريق طلبة متظاهرين  

2019/12/22 | 16:57 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كشف مصدر رفيع في قيادة شرطة ديالى، اليوم الأحد، تفاصيل اطلاق النار في الهواء لتفريق طلبة متظاهرين امام مديرية التربية، فيما أكد ان المتظاهرين اقتحموا مبنى المديرية.

وقال المصدر لـ"الغد برس"، إن "العشرات من الطلبة المتظاهرين امام مبنى مديرية تربية ديالى دخلوا البوابة الرئيسية للدائرة"، مبينا أنه "موظفين من التصاريح الامنية اطلقوا النار في الهواء بتصرف شخصي، لإخراجهم ومنع اقتحام الدائرة".

وأضاف أن "لجنة من قيادة شرطة ديالى وبرئاسة نائب القائد توجهت بعد ذلك الى مديرية التربية وتم احتواء الموضوع"، مؤكدا أن "تظاهرات ديالى منذ انطلاقها طيلة الفترة الماضية كانت سلمية ويسودها التعاون بين الاجهزة الامنية والمتظاهرين ولم تشهد أي خرق".

وكانت مواقع تواصل تناقلت فيديو لأشخاص يطلقون النار في الهواء بعد دخول طلبة لمديرية تربية ديالى.

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