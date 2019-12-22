الحلبوسي والبارزاني يتفقان على مساعدة الشركاء لاختيار رئيس الحكومة المقبلة

2019/12/22 | 16:58 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت رئاسة اقليم كردستان، الاحد، اتفاق رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس الاقليم نيجرفان البارزاني على مساعدة الشركاء في اختيار رئيس الوزراء القادم بما يتفق مع إرادة ومطالب شعب العراق.وذكر مكتب البارزاني في بيان، ان”الاخير استقبل الحلبوسي بحضور فؤاد حسين نائب رئيس الوزراء ووزير المالية، وتم بحث الأوضاع في العراق والمنطقة ومسألة تشكيل الكابينة […]

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