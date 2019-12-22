نجم توتنهام يرفض عرضاً من الشياطين الحمر

2019/12/22 | 16:59 - المصدر: العهد نيوز

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فتح فريق توتنهام الباب أمام رحيل لاعب وسطه الدولي الدانماركي كريستيان إريكسن في فترة الانتقالات الشتوية القادمة على أمل كسب مبلغ مالي من

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