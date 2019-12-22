2019/12/22 | 16:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

بحث رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، مع رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، الأوضاع والمستجدات والمتغيرات الأخيرة في العملية السياسية.

وذكر المكتب الإعلامي، لبارزاني في بيان ان "الأخير استقبل اليوم في منتجع صلاح الدين القريب من أربيل، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي".

وجرى خلال اللقاء، الذي حضره نائب رئيس الوزراء – وزير المالية فؤاد حسين، بحسب البيان "بحث الأوضاع السياسية، والمستجدات والمتغيرات الأخيرة في العملية السياسية العراقية، كما جرى تبادل الآراء حول سبل إيجاد حلول للأزمة الحالية في العراق وتشكيل الحكومة الجديدة".

كما تم خلال اللقاء، بحث "ملف تعديلات القوانين في البرلمان العراقي، وخاصة قانون الانتخابات الجديد، وأكد الجانبان ضرورة أن يصب أي تغيير في صالح الوطن والمواطنين".

وفي جانب آخر من اللقاء، تم "بحث الأوضاع السياسية في المنطقة بشكل عام"، وفقاً للبيان.

بغداد اليوم _ بغداد

قال القيادي في المجلس الأعلى، باقر جبر الزبيدي، الاحد 22-12-2019، إن هناك محوران يتصارعان في البلاد، أحدهما يطرح اسماء لمنصب رئيس الوزراء غير مقبولة، والثاني يعمل على نشر الفوضى واخراج التظاهرات عن سلميتها.

و

بغداد اليوم - متابعة

قالت صحيفة بريطانية، الاحد 22-12-2019 أن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، اسماعيل هنية، يدرس لقاء شخصيات ايرانية رفيعة في العراق أو قطر في إطار جولته الخارجية التي بدأها من تركيا.

ونقلت صحيفة الاندبندنت بنسختها العربية عن مصدر

بغداد اليوم- خاص

كشف الخبير الامني، احمد الشريفي، الاحد (22 كانون الأول 2019)، وجود تحركات أمريكية من أجل تشكيل حكومة طوارئ في العراق، لافتاً إلى أن البلاد مقبلة على تغييرات جذرية.

وقال الشريفي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "العراق مايزال ت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( مسعود بارزاني يستقبل رئيس البرلمان) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( مسعود بارزاني يستقبل رئيس البرلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).