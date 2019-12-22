مجلس النواب المصري يقرّ تعديلا وزاريا

2019/12/22 | 17:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقرّ مجلس النواب المصري ،اليوم الأحد، تعديلا وزاريا، وفقا لقرار رئيس الجمهورية.

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