سهى العلي تلتحق بقافلة الفساد المالي والاداري !!

2019/12/22 | 17:00 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

دعا عضو مجلس النواب علي البديري، اليوم ، الى فتح تحقيق بشان شبهات فساد وهدر بالمال العام بعقود طباعة المناهج الدراسية، مبينا انه لا يحق لوزيرة التربية ابرام عقود مع الشركات على اعتبار ان الحكومة الحالية حكومة تصريف اعمال.

كما قال ان " وزير التربية الجديدة ليس لها من الخبرة في ادار...

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