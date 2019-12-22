تعرف على مؤشرات تداول سوق العراق للأوراق المالية لهذا اليوم

2019/12/22 | 17:00 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

تعرف بالأرقام على مؤشرات تداول سوق العراق للأوراق المالية لهذا اليوم الاحد.

- بلغت عدد الاسم المدرجة:- 102 شركة

- بلغت عدد الأسهم المتداولة:- 26

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