الاتحاد الوطني الكردستاني يواصل عقد مؤتمره الرابع ويؤجل انتخاب مجلسه العام الى الغد

2019/12/22 | 17:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت مصادر في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، عن تأجيل عملية انتخاب أعضاء المجلس العام للحزب.

واكد المتحدث باسم المؤتمر العام الرابع للحزب ياسين رؤوف في تصريح، ان التصويت على انتخاب أعضاء المجلس العام لقيادة الحزب ستجري صباح يوم غد الاثنين، بعد ان شهد اليوم الثاني للمؤتمر إقرار النظام الداخلي الذي يتضمن ستا وسبعين مادة بالأغلبية، إضافة الى إقرار الشروط المطلوبة للترشيح للمجلس العام للقيادة، فيما شهد اليوم الثاني للمؤتمر، عدم مشاركة رئيس الجمهورية برهم صالح، الذي عاد الى بغداد بسبب الأوضاع السياسية الراهنة، ولمتابعة ملف اختيار رئيس جديد للوزراء.

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