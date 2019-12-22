2019/12/22 | 17:05 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعرب ناشطون في محافظة ميسان، اليوم الأحد، عن مخاوفهم من انفلات الوضع الأمني، بعد تسجيل محاولة اغتيال لناشط في التظاهرات، بعد ساعات من نجاة ناشط آخر من محاولة اغتيال.وقال شهود عيان ومصدر أمني لـ"كلكامش برس"، إنه "في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت تعرض أحد الشعراء والناشطين في ميسان لمحاولة إغتيال نجا منها بإعجوبة، فيما شهد صباح اليوم محاولة اغتيال لناشط آخر أصيب على إثرها بجروح خطرة".وبين المصدر الأمني أن "الناشط في تظاهرات ميسان ومدير مركز الكحلاء الصحي، حسن نعيم محسن، تعرض صباح اليوم لإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين، أثناء قيادته لسيارته على الطريق العام بين قضائي الكحلاء وقلعة صالح، وأصيب في عموده الفقري وتم نقله الى مستشفى الصدر وهو بحالة حرجة حتى الان".وعلى اثر ذلك دعا ناشطون في المحافظة الحكومة المحلية الى ضرورة تأمين المدينة بشكل جيد، وليس الاكتفاء والنظر بما يحصل بالمدينة التي قد يستيقظ منها شبح الموت بين الميليشيات المسلحة المتخاصمة بداخل المدينة.وحذر الناشطون من أن "عمليات الاغتيال قد تكون مسلسل جديد يستهدف السلم الاهلي بالمدينة ويدخلها الى أزمة جديدة".وندد العشرات من المتظاهرين والمحتجين في ساحة اعتصام ميسان بتكرار عمليات الاغتيال التي تحصل في المحافظة.وقبل عدة أسابيع شهدت ميسان اغتيال الناشط المدني البارز امجد الدهامات، بينما نجا الناشط الاخر باسم الزبيدي من محاولة اغتيال.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مخاوف من انفلات أمني في ميسان) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مخاوف من انفلات أمني في ميسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).