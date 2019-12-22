عاجل: مصدر مطلع: بعد جواب المحكمة الاتحادية صالح يرسل كتاب إلى البرلمان لتحديد اسم الكتلة الأكبر

2019/12/22 | 17:05 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعادت رئاسة الجمهورية مخاطبة مجلس النواب من جديد لاعلامها باسم الكتلة الاكبر.وذكرت مصادر رفيعة لدجلة ان الرئيس برهم صالح ارسل كتابا رسميا للمرة الثانية الى مجلس النواب...

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