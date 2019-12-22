قائد عمليات الانبار للحشد الشعبي قاسم مصلح يعلن تأمين عودة المزارعين غربي المحافظة

2019/12/22 | 17:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن قائد عمليات الانبار للحشد الشعبي قاسم مصلح، تأمين عودة المزارعين غربي الانبار، مؤكدا تسخير آليات الحشد لهم.

وقال مصلح في تصريح، ان قوات قيادة عمليات الانبار للحشد ولواء الطفوف، رافقت دفعة جديدة من المزارعين الانبار لبداية زراعة الموسم الشتوي بمنطقة ثمانية كيلو غربي المحافظة، مضيفا ان القوات الأمنية قامت بتأمين ورفع عدد كبير من العبوات الناسفة، التي كانت مزروعة في المرشات او الطرق المؤدية للمزارع.

واضاف مصلح ان هناك تعاونا كبيرا في المجال الامني والاستخباري، بين المواطنين والقوات الامنية، مؤكدا على دعم المزارعين من قبل الحشد الشعبي في المجالات كافة، فيما يخص الامن او مساعدتهم في اعادة الحياة لتلك المناطق الزراعية، لدفع عجلة الاقتصاد الوطني العراقي.

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