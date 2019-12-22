ناشط مدني في حالة خطيرة بعد محاولة اغتيال في ميسان

2019/12/22 | 17:28 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة -الزمان قامت عناصر من مليشيات مسلحة تهيمن على الشارع في العمارة جنوبي العراق بمحاولة اغتيال الناشط المدني حسن نعيم عبدالمحسن البهادلي وادت المحاولة الى اصابته بعدد من الرصاصات وحالته خطيرة للغاية تحت العناية المركزة .

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