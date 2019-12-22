2019/12/22 | 17:28 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدكتور كمال السامرائي أول عراقي يترأس قسم النسائية والتوليد – محمد صادق السامرائي ولد الطبيب كمال السامرائي في قضاء سامراء عام 1914م وهو احد الاطباء المعروفين في العراق في مجال العقم والتلقيح الاصطناعي .قامت الحكومة العراقية ببناء مستشفى يحمل اسمه تكريماً له .يوجد في مستشفى الدكتور كمال السامرائي مركز الخصوبة وعلاج العقم واطفال […]

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