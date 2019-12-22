2019/12/22 | 17:28 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنبار تفتتح مدرستي ربيع حامد ومنارة العلم التربية تقيم ورشة بشأن تعزيز فرص التعليم للشباب بغداد – الزمان الانبار – نور الدين حميد ضمن توجيهات وزيرة التربية سهى خليل العلي بك واهتمامها باعادة الشباب الى مقاعد الدراسة اقامت وزارة التربية بالتعاون مع منظمة ميرسي كور الدولية ورشة عمل بشأن تعزيز فرص التعليم الشباب المتاثرين بالازمات […]

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