بارزاني والحلبوسي يبحثان تشكيل الحكومة وتعديل قانون الانتخابات

2019/12/22 | 17:28 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

بحث رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، اليوم الأحد، مع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي حلول الأزمة الحالية وتشكيل الحكومة، بالاضافة الى تعديل القوانين وخاصة قانون الانتخابات.

وقال المكتب الاعلامي لبارزاني في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه إن "بارزاني استقبل في منتجع صلاح الدين القريب من أربيل، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي".

واضاف "خلال اللقاء الذي حضره نائب رئيس الوزراء وزير المالية فؤاد حسين، تم بحث الأوضاع السياسية، والمستجدات والمتغيرات الأخيرة في العملية السياسية العراقية، كما جرى تبادل الآراء حول سبل إيجاد حلول للأزمة الحالية في العراق وتشكيل الحكومة الجديدة".

وبين "كما تم خلال اللقاء، بحث ملف تعديلات القوانين في البرلمان العراقي، وخاصة قانون الانتخابات الجديد، وأكد الجانبان ضرورة أن يصب أي تغيير في صالح الوطن والمواطنين".

ولفت الى انه "وفي جانب آخر من اللقاء، تم بحث الأوضاع السياسية في المنطقة بشكل عام".

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