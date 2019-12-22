صفقة جديدة لبايرن ميونيخ

2019/12/22 | 17:28 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

حسم نادي بايرن ميونخ، صفقته الأولى للموسم المقبل 2020-2021، من أجل المنافسة بقوة محليًا وقاريًا.

ووفقًا لصحيفة "بيلد" الألمانية، فإن النادي البافاري توصل لاتفاق مع أليكسندر نوبل، حارس مرمى شالكه، بضمه في صفقة مجانية الصيف المقبل.

وأفادت الصحيفة بأن حارس الأزرق الملكي سيوقع على عقد لمدة 5 سنوات، لينضم إلى البايرن فور نهاية عقده مع ناديه في صيف 2020.

يأتي ذلك، بعدما أعلن شالكه، اليوم الأحد، رحيل حارسه الشاب، البالغ من العمر 23 عامًا، فور نهاية الموسم الحالي، لعدم رغبته في تجديد عقده.

وكان بايرن ميونخ قد تعاقد مع ليون جوريتسكا بذات الطريقة بعد انتهاء تعاقده مع شالكه في صيف 2018.

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