2019/12/22 | 17:29 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اعلنت وكالة الاناضول التركية، عن وفاة جندي تركي جراء إصابته بعدوى “فيروس غرب النيل”، شمالي العراق.وأعلنت وزارة الدفاع التركية في بيان، أن الجندي أصيب بالفيروس جراء لسعة بعوضة، خلال مناوبة في قاعدة بعشيقة، قرب مدينة الموصل، في سبتمبر/أيلول 2018.ولفتت إلى أن الجندي قتل، السبت، بعدما فشلت كافة المحاولات الطبية في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“بعوضة” تنهي حياة جندي تركي بقاعدة بعشيقة في العراق) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“بعوضة” تنهي حياة جندي تركي بقاعدة بعشيقة في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).