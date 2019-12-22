ما الذي بحثه الحلبوسي وبارزاني في اربيل؟

2019/12/22 | 17:29 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأحد، ورئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني على ضرورة مساعدة الشركاء في اختيار رئيس الحكومة.

وقال المكتب الاعلامي للحلبوسي في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه إن "الطرفين بحثا آخر تطورات الأوضاع السياسية في البلاد، واختيار مرشح لرئاسة مجلس الوزراء، وتشكيل كابينة حكومية تلبي متطلبات كل أبناء الشعب العراقي".

وبين ان "الطرفين أكدا على ضرورة مساعدة الشركاء في اختياراتهم لرئيس حكومة يتفق مع إرادة الشعب العراقي، وأهمية العمل المشترك؛ لحل المشاكل، وتلبية المطالب المشروعة".

واشار الى انه "كما بحث اللقاء أهم مشاريع القوانين المعروضة حاليا على مجلس النواب، ومنها قانون انتخابات مجلس النواب العراقي".

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