2019/12/22 | 17:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

ثمن شيوخ عشائر قضاء القائم غرب الأنبار، دور قوات الحشد الشعبي في تأمين القضاء، وإحباط محاولات “داعش” الإرهابية لزعزعة أمن القضاء واستقراره.

جاء ذلك

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عشائر القائم تثمن دور الحشد الشعبي في إحباط محاولات "داعش" الساعية لزعزعة الاستقرار) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عشائر القائم تثمن دور الحشد الشعبي في إحباط محاولات "داعش" الساعية لزعزعة الاستقرار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).