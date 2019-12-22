العتبة الحسينية تبدي إستعدادها لرفد السوق باجهزة تبريد تضاهي المستورد

2019/12/22 | 17:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

اعلنت الامانة العامة للعتبة الحسينية ،اليوم الاحد، عن توسيع خطتها للموسم القادم من خلال رفد السوق العراقية باجهزة التبريد التي تضاهي المستورد.

وقال مسؤول

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