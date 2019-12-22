الاولمبي العراقي يخسر وديا امام نظيره الاوزبكي

2019/12/22 | 17:30 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

خسر منتخب العراق الاولمبي بكرة القدم اليوم الاحد،(22 كانون الاول 2019)، امام نظيره الاوزبكي 2-4، في لقاء ودي جرى بمعسكر المنتخب العراقي في عجمان الاماراتية.

هدف السبق كان عراقيا جاء عن طريق محمد رضا، فيما سجل الفريق الاوزبكي هدفين متتالين وعادل محمد داود النتيجة للعراق، وعاد اوزبكستان ليسجل هدفين آخرين ويتقدم 4-2 وينهي اللقاء بالفوز على الفريق العراقي.

يشار الى ان الاولمبي العراقي كانت قرعة النهائيات المقرر اقامتها في تايلند من 8-26 قد اوقعته في المجموعة الاولى الى جانت استراليا والبحرين وتايلند، وان اول لقاء للفريق العراقي في 8 كانون الثاني المقبل امام نظيره الاسترالي.

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