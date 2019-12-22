الكعبي يدعو الخارجية ومؤسسة الشهداء لتوقيع اتفاقيات مع منظمات دولية

2019/12/22 | 17:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث النائب الاول لرئيس مجلس حسن كريم الكعبي،اليوم الاحد، مع رئيسة بعثة اللجنة الدولية لشؤون المفقودين(ICMP) ملفات تتعلق باستحداث المركز الوطني للمفقودين والمغيبين قسرا ، واخر نشاطات المنظمة وتعاونها مع دائرة المقابر الجماعية التابعة لمؤسسة الشهداء في عدد من المحافظات

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