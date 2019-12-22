بالصور: أتالانتا يذهل ميلان ويسحقه بخماسية نظيفة

2019/12/22 | 17:31 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

لقن أتالانتا، ضيفه ميلان درسًا في فنون كرة القدم، وتغلب (5-0) اليوم الأحد، في المرحلة الـ17 من الدوري الإيطالي.سجل أهداف أتالانتا، أليخاندرو جويمز في الدقيقة (10)، وماريو بازاليتيش في الدقيقة (61) وجوسيب إيليشيش "هدفين" في الدقيقتين (63، 72)، ولويس مورييل في الدقيقة (84).ورفع أتالا...

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