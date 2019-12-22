الحلبوسي يبحث في أربيل ملف اختيار رئيس الوزراء والقوانين المعروضة امام البرلمان

2019/12/22 | 17:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني، تطورات الأوضاع على الساحة السياسية في البلاد.

وذكرت رئاسة الإقليم في بيان، ان الحلبوسي ناقش عقب وصوله الى أربيل، مع رئيس الاقليم وبحضور نائب رئيس الوزراء ووزير المالية فؤاد حسين، ملف اختيار رئيس الوزراء، والكابينة الوزارية المقبلة، ومشاريع عدد من القوانين المطروحة امام مجلس النواب، مبينة ان الجانبان شددا على ضرورة إيجاد حلول إيجابية لمشكلات العراق، بالشكل الذي يلبي مطالب المشروعة للمواطنين وجميع المكونات، وبما يخدم مصالح البلاد وأبناء الشعب.

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