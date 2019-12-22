الدفاع التركية: بعوضة تتسبب بوفاة جندي تركي في نينوى

2019/12/22 | 17:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الدفاع التركية، عن وفاة أحد جنودها داخل الاراضي العراقية بسبب لسعة بعوضة.

وذكرت الوزارة في بيان، ان الجندي تعرض للسعة بعوضة في أيلول الماضي، نتج عنها اصابته بفيروس غرب النيل، اثناء وجوده في قاعدة بعشيقة العسكرية التركية قرب الموصل، مبينة ان المصاب لم يتماثل للشفاء، وتوفي بعد فشل جميع الجهود الطبية المبذولة لعلاجه.

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