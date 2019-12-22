2019/12/22 | 17:48 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- " كورنيت ضد الملاجئ" يطيح بـ 8 دواعش في قرجوخ

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