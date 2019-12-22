برلماني يطالب رئيس الجمهورية بعدم التجاوز على المدة الدستورية في تكليف رئيس الوزراء

2019/12/22 | 17:49 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]دعا النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور البعيجي، الأحد، رئيس الجمهورية إلى الالتزام بالتوقيتات الدستورية في تكليف رئيس للحكومة والابتعاد عما وصفها بـ "المماطلة" باعتبارة الحامي الاول للدستور.

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