المالكي: نأمل في تسمية رئيس حكومة يلبي طموح الجماهير

2019/12/22 | 17:49 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أعرب زعيم ائتلاف دولة القانونن نوري المالكي، الأحد، عن أمله في تسمية رئيس حكومة يمتلك القدرة على النهوض بالمسؤولية ويلبي طموح الجماهير.

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