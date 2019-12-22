حذاء يحمل صورة مسيئة لاحد الاديان يثير ضجة في أربيل.. محافظها يتخذ قراراً وهيأة حقوق الانسان تتحرك !

2019/12/22 | 18:01 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - اربيل

اثار حذاء نسائي وضع على ارضيته صورة للصليب المسيحي، الجدل في مدينة أربيل، دعا المحافظ، إلى ارسال دورية امنية إلى مكان بيعه، فيما استنكرت هيأة حقوق الانسان بكردستان الحادثة.

وقال مدير عام هيأة حقوق الانسان في كردستان، ضياء بطرس، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إن "الازدراء بالأديان جريمة يحاسب عليها القانون"، مشيراً إلى أنه ذهب "اليوم إلى محل FLO في Mega Mall الواقع بشارع شورش في اربيل لمتابعة موضوع حذاء نسائي على ارضيته صورة (الصليب المقدس) للتأكد من وجوده وبيعه للزبائن".

وأكد بطرس "وجود الحذاء وبكميات، وتم رفعه من المعرض ووضع في المخزن"، لافتاً إلى أنه بعد النقاش مع موظف المبيعات توصل إلى مجموعة حقائق.

وتابع، أن "محل FLO يعود لشخص تركي الجنسية يعمل في أقليم كردستان، ويبدو له فروع في عدة مولات في اربيل ومحافظات أخرى، ولهذا سنسلك الطرق القانونية لمعاقبة صاحب هذه المحلات وفق القوانين العراقية، وسنقوم بتحريك دعوة رسمية عن طريق الادعاء العام بهذا الخصوص".

وأشار مدير عام هيأة حقوق الانسان في الإقليم، إلى أنه "بعد اتصالي بمحافظ اربيل لاتخاذ الإجراءات الفورية، ارسل مفرزة خاصة لوضع اليد على الاحذية كإجراء اولي".

وذكر مصدر في إقليم كردستان، أن "محافظ أربيل فرست صوفي أرسل على خلفية الحادثة مفرزة أمنية، فيما وجه بإغلاق المحل وذلك احتراما للأديان".

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