صالح يطالب البرلمان بتحديد الكتلة الاكبر ومرشحها

2019/12/22 | 18:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احال رئيس الجمهورية الدكتوربرهم صالح،اليوم الاحد، جواب المحكمة الاتحادية بشأن الكتلة الاكبر الى مجلس النواب.

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