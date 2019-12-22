2019/12/22 | 18:07 - المصدر: الاتجاه برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسي عراقي: الـ 48 ساعة المقبلة سيتم التوافق بين الفتح وسائرون بشأن بديل عبدالمهدي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتجاه برس الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/22 | 18:07.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتجاه برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سياسي عراقي: الـ 48 ساعة المقبلة سيتم التوافق بين الفتح وسائرون بشأن بديل عبدالمهدي) نشر أولاً على موقع (الاتجاه برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سياسي عراقي: الـ 48 ساعة المقبلة سيتم التوافق بين الفتح وسائرون بشأن بديل عبدالمهدي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتجاه برس).