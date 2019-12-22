عباس عويد: البعض يحاول إفشال تمرير نسبة أعلى الأصوات والدوائر المتعددة

2019/12/22 | 18:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتهم عضو جبهة التصحيح والتغيير النيابية عباس عويد، بعض الأحزاب والكتل السياسية باستخدام جمهورها، لمنع تمرير قانون الانتخابات في جلسة الاثنين.

وقال عويد في تصريح، إن الغالبية العظمى مع تمرير قانون انتخابات يلبي طموح الشعب العراقي، بعيدا عن الامزجة والاهواء ورغبات الكتل السياسية، مضيفا أن البعض يحاول الضغط من خلال استخدام قواعده الشعبية، لمنع تمرير المادة الخامسة عشر والمادة السادسة عشر، والتي تخص فقرة الدوائر المتعددة ونسبة حصول المرشح على أعلى الأصوات في الانتخابات.

ولفت عويد إلى أن القانون إذا ما أقر فإنه سيحد من سلطة الأحزاب ويفسح المجال أمام المرشحين المستقلين للصعود إلى مجلس النواب.

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