بعد نيجرفان.. الحلبوسي يلتقي مسعود

2019/12/22 | 18:10 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / SNG- التقى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأحد، في أربيل رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني السيد مسعود بارزاني؛ لبحث الأوضاع السياسية في البلاد، واختيار مرشح لرئاسة مجلس الوزراء.وأكد الطرفان على مساعدة الشركاء لتسمية رئيس مجلس الوزراء الجديد، بما يتوافق مع تطلعات أبناء الشعب العراقي كافة.وتم خلال اللقاء بحث القوانين المعروضة حاليا ...

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