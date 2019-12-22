النقل تشحن 1360 حوضاً من زيت الغاز الى الحلة في خمسة اشهر

2019/12/22 | 18:10 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اعلنت الشركة العامة للسكك الحديد العراقية- احدى تشكيلات وزارة النقل، الاحد ، شحن 1360 حوضاً من مادة زيت الغاز من مصفى الشعيبة الى مستودعات نفط الحلة خلال الخمسة اشهر الماضية.

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