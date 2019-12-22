الفتح: خطبة المرجعية وتغريدة الصدر الأخيرة.. غيرت حسابات الأحزاب

2019/12/22 | 18:13 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل العراق تنتهي اليوم الأحد، المهلة الدستورية الممنوحة لرئيس الجمهورية #برهم_صالح، والتي من خلالها لابد من اختيار رئيس للوزراء خلفاً للمستقيل #عادل_عبد_المهدي، إلا أن توصيات #مرجعية_النجف وتوجهات زعيم […]

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