2019/12/22 | 18:19 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجيش السوري يستأنف الهجوم ويحقق تقدما في شمال غرب البلاد

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