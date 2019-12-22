2019/12/22 | 18:28 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الهجرة يلفت النظر إلى خطورة ظاهرة النزوح التي يشهدها العالم عودة نحو 91 نازحاً إلى مساكنهم في كركوك بغداد – الزمان افادت وزارة الهجرة بعودة نحو 91 نازحاً من مخيمات النزوح الى مناطق سكناهم الأصلية في أقضية ونواحي وقرى محافظة كركوك.وقال مسؤول فرع الوزارة في المحافظة عمار صباح في بيان امس ان (الهجرة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عودة نحو 91 نازحاً إلى مساكنهم في كركوك) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عودة نحو 91 نازحاً إلى مساكنهم في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).