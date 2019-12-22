2019/12/22 | 18:28 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القضاء يحدّد اليوم الإثنين موعداً لإختيار أعضاء المفوضية الجديدة مراقبون لـ (الزمان): تفسير الإتحادية يضع صالح في حرج بشأن مرشح الكتلة الكبرى بغداد – قصي منذر عد مراقبون تفسير المحكمة الاتحادية العليا لمفهوم الكتلة النيابية الاكثر عددا فيه حرج لرئيس الجمهورية برهم صالح بشان تكليف مرشح الحكومة المقبلة لكن السياسي حيدر الملا دعا صالح الى […]

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